El ‘Mono’ Burgos rompió el silencio tras la polémica con Lamine Yamal y el mensaje para Laporta

El exportero argentino dio sus explicaciones y resalta que recurrió al “humor” sin ánimo de ofender al atacante azulgrana, asegurando que le encanta como futbolista.

A raíz de la declaración de Burgos, los dos clubes y la UEFA decidieron dejar a Movistar sin entrevistas de los jugadores y técnicos al finalizar el partido en París, un veto que han levantado para el duelo de vuelta.

“El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo. Como sigue el audio es un tono afectivo. Es más, yo rompo con el humor. Como tú David (Sánchez, presentador del programa) que metes humor en el programa. La empresa tiene que actuar, no pasa nada. Todavía uso Movistar. No me voy a cambiar. Me volví con dos productores del programa y les dije: yo me quito de en medio”, explicó Germán en Radio Marca.