Thomas Müller en rueda de prensa: la broma de Mané por enfrentar a Lewandowski y lo que piensa del Barcelona

‘‘Robert no nos dio un motivo de su marcha. Cada persona es dueño de sus decisiones y nosotros fuimos enterándonos poco a poco a través de los medios. Es normal. Yo tampoco iría nombrando clubes en el vestuario’’, comentó acerca del adiós del Lewandowski .

“Tengo una buena relación con Lewy, especialmente en el campo. Aparte del golf, no hemos hecho mucho en privado. Tuvimos contacto por WhatsApp después de su mudanza. Las cosas se pusieron calientes después del sorteo. Los futbolistas no son diferentes a otros gente”, dijo Müller sobre su amistad con el polaco.

‘‘Sadio (Mané) me ha estado diciendo en broma durante los últimos 10 días que tenga cuidado de no pasarle el balón a ‘Lewy’. Tenemos que jugar nuestro partido y no centrarnos demasiado en él’’, añadió Muller, entre risas.

Lo que piensa de su rival

El delantero advirtió de la mejoría del Barcelona tras el mercado de verano. “Cuando los mejores equipos europeos se encuentran, todos están muy motivados. Por supuesto, somos conscientes de que el Barcelona tuvo un gran comienzo de temporada. Ya marcaron muchos goles. Me gusta cómo juega, pero vamos a explotar nuestros límites para ganar el partido mañana”.

Al Bayern no le inquieta el grupo de la muerte: “Hay partidos que llaman más la atención, como los partidos de la Liga de Campeones en San Siro o contra el Barcelona. Eso es una motivación extra. Los delanteros pueden correr el metro extra que no pueden hacer en la Bundesliga. A veces es así”.

Sobre cómo frenar el juego azulgrana, Müller explicó que ‘‘intentaremos recuperar el balón lo antes posible tras perderlo, algo que viene siendo una seña de identidad de nuestro juego. Hay que destacar también que nuestros últimos empates fueron ante equipos que se centraban más en defender que en sacar el cuero jugado. Quizá éste sea un dato para los optimistas’’.