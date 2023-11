Xavi sobre la ‘final’ que jugará el Barcelona en Champions y los árbitros: “Somos el equipo de España que más genera”

Porto

“Es un equipo de alto nivel de Champions. Ya lo hemos sufrido. Estuvimos una hora bien. Nos pasaron muchas cosas. Lamine se tuvo que ir al vestuario, la expulsión de Gavi... Es un rival muy fuerte, un test muy importante para nosotros”.

Sensaciones

“Las cosas en general no salen, pero viendo otra vez el partido en Vallecas, creo que fue bueno. Nos falta algo de continuidad. De jugar más minutos como en la segunda parte del Rayo o los 60 minutos del clásico. El grupo está unido y no hay problema”

Lo respalda Laporta

“Siento una confianza al cien por cien. Tengo buena relación con el presidente y Deco. No me siento solo porque tengo la confianza de ellos. Tengo un staff que cree en mí y unos jugadores que lo están intentando. El año pasado tampoco salían las cosas y al final acabó bien. Por todo ello creo que las cosas van a salir bien”.

Actitud

“Solo reaccionamos cuando hay una urgencia, en los últimos minutos. Hay que ser autocríticos, pero es parte del proceso. Los jugadores están a gusto con el sistema y mañana puede ser un punto de inflexión. La oportunidad de clasificarte para octavos de final como primeros de grupo”.

Errores

“El diagnóstico es claro y lo transmitimos a los jugadores. Hemos fallado en la presión alta, tras pérdida, en la intensidad y mentalidad. Volveremos a jugar y conseguir resultados. Si no, no estaría aquí. Soy el primero que cree y lo volveremos a hacer”.

Árbitros

“Es una evidencia que con más puntos estaríamos más tranquilos. No tenemos suerte, ya lo dije en Vallecas. No es una excusa. No me protejo en las excusas. Tenemos que jugar mejor, pero que nos han perjudicado decisiones arbitrales, también”.

Confianza

“Hay que entrar más metidos en los partidos. Hemos regalado muchas cosas esta temporada. Llevamos menos puntos en Liga que el año pasado, pero en Champions estamos mejor. En Liga debemos regalar menos”.

La afición

“Es un partido fundamental contra el Porto. Nos jugamos mucho. La afición lo debe saber y animar como siempre ha hecho. Es muy importante que esté con el equipo”.

Delanteros

“Somos el equipo de España que más genera. Es clave avanzarse en el marcador. Si no lo hacemos, no estamos tan a gusto. Te mina la confianza. El rival se avanza y es más complicado. Lo debemos pulir y mejorar”.

¿Crisis en el Barcelona?

“Aquí siempre se habla de crisis si no ganas. Hay que ganar siempre. Es la exigencia. Siempre hay críticas, es normal, se aceptan para mejorar, ser más contundentes, tener más mentalidad positiva y ganadora. El Barça es exigencia máxima”.