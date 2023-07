¿A quién ve como su sustituto ante Haíti? La reacción de Alberth Elis: “En el fútbol nadie es indispensable”

CONFERENCIA DE ALBERTH ELIS

¿Cómo se siente?

“Muy feliz de poder de estar de regreso y poder apoyar a los compañeros en el partido de mañana contra Haití”.

¿Qué tal la operación?

“Un poco dolorosa, pero ya recuperándonos”.

Tu primer gol en Copa Oro, pero te lesionas...

“Cuando me levanto y veo la mano lo primero que se me vino a la mente fue, no juego el próximo partido. Claro, tenía muchas ganas de estar contra Haití, pero no se pudo. Sé que mis compañeros van a dar el máximo y primeramente vamos a estar en la siguiente ronda”.

Tenías la opción de irte ¿Qué pasó por tu cabeza para estar en Charlotte?

“Quería estar con mis compañeros de inicio a fin, comenzamos juntos y tenemos que terminar de la misma manera. Aquí estaré dándole el apoyo a todos”.