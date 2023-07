¿Cuál sería el rival de la Selección de Honduras si clasifica a los cuartos de final de la Copa Oro 2023?

Los ocho equipos que se clasifiquen de la fase de grupos competirán en los cuartos de final del modo siguiente:

Ganador Grupo D v 2do Lugar Grupo A (1D vs 2A) = Ganador CF # 1

Ganador Grupo A v 2do Lugar Grupo D (1A vs 2D) = Ganador CF # 2

Ganador Grupo C v 2do Lugar Grupo B (1C vs 2B) = Ganador CF # 3

Ganador Grupo B v 2do Lugar Grupo C (1B vs 2C) = Ganador CF # 4

TABLA DE POSICIONES DE LA COPA ORO 2023: