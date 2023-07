Luis Vega, descartado en la Selección Nacional de Honduras para el juego contra Haití en la Copa Oro

El zaguero no llegará al 100% de sus capacidades físicas y Diego Vázquez ha tomado la determinación de prescindir de él para el cotejo contra los caribeños que cierra la fase de grupos.

Una lesión muscular, misma que lo sacó del partido contra Qatar en Phoenix, Arizona, lo saca del combate contra los haitianos. Vega venía siendo titular indiscutible.

El mismo futbolista declaró después de ese duelo ante los qataríes que si no se sentía al 100% no sería de la partida. Hoy queda confirmado que, al menos contra Haití no estará; aunque se perdería toda la justa.

El viernes por la noche que la delegación hondureña hizo su llegada a Charlotte a Luis Vega se le observó rengueando, dejando evidenciadas sus molestias ocasionadas por la lesión muscular.

A Vega lo podrá suplir Devron García o bien Wesly Decas, que conoce a perfección el puesto de defensor central zurdo.