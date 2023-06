Así llega Honduras a Copa Oro: lesionados, polémicas, escándalos y el reto de no hacer el ridículo

Al timonel de la ‘H’ de igual forma se le ha criticado por el no llamado de jugadores que por su rendimiento tenían que estar en la nómina final de Copa Oro como Michaell Chirinos , a quien increíblemente no lo convocó ni a los microciclos.

Choco se reportó lesionado luego de culminar su temporada con el Cádiz y pidió no ser convocado y el caso del jugador del Minnesota United de la MLS, Kervin Arriaga, fue por indisciplina que no fue tomado en cuenta.

El otro caso es el de Denil Maldonado, el último escándalo en cuanto a la plantilla de jugadores. El defensa de Los Angeles FC priorizó quedarse con su equipo y renunciar a los juegos amistosos contra Venezuela y Barbados, que al final se canceló, por lo que el entrenador desestimó su inclusión en la lista final.

EXPLOSIVAS DECLARACIONES DE ELIS Y RESPUESTAS DE QUIOTO

El escándalo y los pleitos entre jugadores están ahí. La mala relación que podrían tener Alberth Elis y Romell Quioto la han exteriorizado en las redes sociales y mediante conferencias de prensa. ‘La panterita’, previo al viaje a Estados Unidos tomó la palabra y explotó.

“Han pasado cosas que no deberían de pasar, hay jugadores que no están aquí por indisciplina y se les ha cubierto un poco desde hace mucho y siguen haciendo las cosas y esa es la razón por la que no están aquí”, soltó.

“Puede ser que el profe o la federación hayan decidido cubrir ciertas cosas, pero si siguen haciendo lo mismo, la selección no va a avanzar. La indisciplina es de un jugador que no es profesional y en lo personal es algo que no me gusta y me duele porque yo sí quiero hacer las cosas bien, pero hay otros que no tienen ese compromiso porque no están siendo titulares y eso es algo que hace que todo sea más difícil”.