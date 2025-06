Carlos Pavón lo adelanta para el Honduras vs El Salvador: "No me importa si ganamos sufriendo, pero vamos a ganar"

El experimentado ex goleador de la Selección de Honduras, Carlos Pavón, una voz autorizada para analizar el duro presente del equipo nacional tras ser humillado ante Canadá en su debut en la Copa Oro, ahora espera una mejor versión ante El Salvador. En su intervención exclusiva para La Voz del Experto de Diario Deportivo DIEZ, aprovechó para analizar las secuelas de la derrota de Honduras ante Canadá y la mejoría que se debe esperar, los cambios en la alineación que debería hacer Reinaldo Rueda ante los cuscatlecos.

"Hay que digerirlo, porque da tristeza al ver el rendimiento de otras selecciones como: República Dominicana, Haití, Trinidad y Tobago, Costa Rica, que son de nuestra área, da un poco de tristeza por lo hecho". Y añadió: "No es excusa, pero nos enfrentamos a una de las mejores selecciones en la actualidad de Concacaf y de todo lo malo, hay que sacar lo bueno para el partido ante El Salvador".

Pavón también enfatizó en lo positivo que se ha podido sacar tras el mal desempeño mostrado ante Canadá. "Los veo comprometidos y con ese arrepentimiento de lo que se hizo, eso es bueno porque han de haber visto el video y la autocrítica es muy importante. El futuro podría ser diferente y el nivel ante El Salvador es parejo para poder ganar el partido". CIERRE DE LA CUENTA DE INSTAGRAM DE LUIS PALMA "Es bueno, si te enfocas en tu carrera, tanto Palma como la mayoría de los jugadores tienen mensajes negativos y queda a criterio del jugador si soporta o se desliga de eso. Yo le aplaudo a él eso y debe enfocarse en su carrera". SOBRE LA TECNOLOGÍA EN LA NUEVA GENERACIÓN "La tecnología ha llegado a perjudicarles la carrera porque están pensando algunos, pero la tecnología hay que saberla aprovechar para el rendimiento. El mensaje está claro, no puedes comparar a los de tu generación con la actual, no es igual" "Esta generación tiene que dejar su huella al igual que la dejó la de España 82, como la dejamos nosotros y no es fácil, a nosotros nos costó mucho, pasaron días de picar piedra. Nos es fácil, pero la capacidad la tienen, pero siempre y cuando sepan dónde están parados, quién quiere ser" EXCESO DE REDES SOCIALES DE LOS JUGADORES "Esto es a nivel mundial, miras a los chicos del Barcelona, Yamal, es la generación. Ellos tienen al alcance la tecnología y eso se hace viral porque son figuras públicas, no solo es en la selección de Honduras" "La generación de hoy en día no se enfoca dónde se tiene que enfocar, me refiero a sacarle provecho a la tecnología, la alimentación, hidratación. Cómo Ronaldo y Messi no se lesionan y ahí entra la tecnología".



11 TITULAR DE HONDURAS ANTE EL SALVADOR "Uno de los errores fue en el segundo gol, pero después estuvo atento, los goles fueron golazos y lo agarran mano a mano. Edrick es un líder, pero falta soltarse como lo hace en Olimpia, peor en la Selección le falta esa cuota, lo hace, pero lo debe de hacer como en el Olimpia, un líder" "Getsel lo hizo muy bien, pero el regreso de Maldonado sería fundamental, por la lateral no hay va a repetir con Meléndez, por la izquierda Rosales, no tiene sustituto. En la media cancha me gustaría ver un cambio, pero al profe le gusta dos cinco con Deybi y Arriaga, pero a mí me gustaría un cambio a Pinto, Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez y así ver esa sociedad. Yo que Rueda los aviento al ruedo". "Arriba no veo en el cambio del Choco Lozano, le van a dar la continuidad para que haga gol, tome la confianza como centro delantero y goleador".