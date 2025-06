El extécnico de La H no se dio por favorito ante Honduras, su cara a cara ante Reinaldo Rueda, adelantó el 11 titular de la selección de El Salvador y lo que debe plantar su equipo para sacar una victoria ante los seleccionados catrachos.

La Selección de Honduras está destrozada, ¿La H es favorita?

Lo de Honduras no es normal, lo que pasó en Canadá fue un mal día. Honduras vs El Salvador es un partido parejo, independientemente del resultado del choque ante Canadá, ellos todavía tienen la opción de clasificar, nosotros también.

Usted dirigió a Honduras, ¿por dónde pasa el triunfo de ambas selecciones para clasificar a cuartos?

Nuestro trabajo se basa en el orden, es una selección muy colectiva, tenemos tres meses en este trabajo. Los muchachos han asimilado el trabajo colectivo para estos partidos de Copa Oro.

¿Le genera un cambio en la hoja de ruta para el partido de este sábado ante Honduras, ya que Canadá goleó a la Bicolor?

No, no ha cambiado la ruta, nosotros continuamos con lo que se está trabajando, seguimos con nuestro trabajo. Trataremos de hacerlo lo más ordenado posible, no nos cambia el estilo de juego.

¿Cómo están los jugadores? ¿Cómo le ha ido contra Reinaldo Rueda?

Los muchachos están motivados creyendo en el trabajo, creyendo mucho en ellos, hay buen ambiente, estamos hablando de buenas cosas. Y contra él (Reinaldo Rueda) no recuerdo. Por ahí hace unos años yo dirigía a Colombia, le ganamos con gol de Falcao. Pero lo demás es una gran amistad, una persona que respeto y admiro mucho.