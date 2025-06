Christiansen se sacude el favoritismo de Panamá, respeta a Honduras y revela: "no los quería enfrentar en Eliminatoria"

¿Cuál es la clave para que Panamá esté manteniendo el nivel en Copa Oro?

Lo hemos hecho bien hasta ahora y es lo que necesitamos hacer mañana para ganarle a Honduras que ha ido de menos a más, vamos a tener un partido muy difícil.

Más allá de que Honduras dice que somos favoritos, ¿por dónde pasa la eliminatoria?

Al tema del favoritismo no le doy mucha importancia, estar en cuartos de final significa que los dos hemos hecho méritos para estar donde estamos y sabemos de la dificultad que tiene el partido. No quería hablar de la Eliminatoria, pero cuando hubo el sorteo dije que a uno de los equipos que no quería enfrentar era a Honduras. Respeto a Honduras, pero así como veo al equipo tras los últimos partidos, tenemos nuestras opciones.

Sería la sexta ocasión que se estarían viendo ante Honduras, Panamá ha tenido un gran ranking, ¿los números valen para este juego?

El tema ranking no me da nada, no me da puntos, no me da victorias, pero lo que más preocupa es Honduras, tendremos los últimos enfrentamientos en Copa Oro y Eliminatoria, para ver las cosas del pasado, pero no pensaré en el ranking, es secundario, lo más importante es ganar el partido, no quiero pensar más allá.