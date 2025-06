Rueda habló de suplencia de Choco y Palma y dice: "Este triunfo nos da un tanque de oxígeno para seguir creyendo en el grupo"

Sensaciones tras el triunfo: "Felicitar al grupo porque estos muchachos en cuanto a compromiso y entereza, creo que lo demostraron en la cancha. Hubo pasajes que se quiso hacer futbol, estábamos nate un rival muy difícil, y un grupo muy aplicado. Ante todo me quedo con la entrega y el orden que tuvieron".

Lo que deja el triunfo en el tema anímicamente: "Era resarcirnos de esa mala noche que tuvimos, de ese juego que nos dejó muchas enseñanzas y nos hizo reflexionar y confrontarnos y que el equipo se tocara porque no era lo que se había proyectado ante uan Canadá que estuvo brillante. Estos torneos son así de cerrados, nosotros no tuvimos control en el juego anterior para no tener un resultado abultado y que no castigara al grupo, pero hoy lo demostraron. Este triunfo nos da un tanque de oxígeno para seguir creyendo en ellos y cobrar la confianza".

Suplencia de Choco Lozano y Luis Palma: "Es una situación difícil que la afición y el directivo entienda. Revisen los antecedentes del Choco, las lesiones que ha tenido, lo que ha sufrido, no tiene 10 partidos seguidos, Luis Palma tampoco, eso es lo difícil de entender, el nombre no juega y ellos están sin ritmo. Palma del Celtic pasó al Olympiacos y no jugó, algunos minutitos, hicimos una inversión en ellos contra Isla Caimán y Antigua y Barbuda.

Lo que tenían que hacer en sus clubes lo tuvimos que hacer en la selección para tenerlos para septiembre por todo lo que significan, pero no están y son consciente de ellos. Joseph Rosales venía casi de dos meses de estar parado por unas sanciones, hoy el resultado nos protege, pero es un sacrilegio dejar en la banca a Palma o a Quioto y Edwin Rodríguez desde noviembre sin jugar tres partidos seguidos".

Pondera a Luis Santamaría Crisanto: "Lo de él es grandioso, para destacar, es un muchacho con un corazón y calidad futbolística buenas, con entereza, en el partido anterior pasó momentos difíciles, pero hoy demostró. Es una ganancia más para Honduras por fortuna".

Curazao, rival de la última fecha: "Ahora a recuperarnos porque nos vamos a enfrentar a un equipo muy atlético, con un entrenador de mucha capacidad y trayectoria y con un equipo con gran biotipo y de grandes condiciones, a jugarnos la clasificación y los muchachos trabajan para eso".