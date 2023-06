Cuauhtémoc Blanco lanza duro mensaje a la Selección mexicana previo al debut ante Honduras en Copa Oro: “Tengan pantalones”

Cuauhtémoc Blanco , actual gobernador de Morelos, ex leyenda del América y de México , se mostró muy molesto y triste por lo que está pasando con la Selección de México previo al debut ante Honduras en la Copa Oro el 25 domingo 25 de junio.

“Hay que sacar jóvenes de fuerzas básicas y eso es lo que nos falta, yo se los he mencionado muchas veces que antes había tres extranjeros y todos los demás éramos mexicanos”, expresó.

Añadió, “necesitamos hombres en la selección que sean de carácter, que luchen, que quieran a su país, porque se ha perdido eso. Yo cuando jugaba y había otros futbolistas luchábamos por eso, destacamos por esos pinches pantalones que teníamos. No sé si les duela a los seleccionados, pero al final de cuentas tengo algunos amigos ahí, pero es la verdad, es la neta, yo hablo así y si los ofendo o les faltó al respeto pues perdón, pero nadie está contento”.

“La verdad es que triste, creo que todos los mexicanos estamos tristes por cómo está jugando la Selección Mexicana, debe de llegar una persona que ponga orden, un entrenador que tenga pantalones para hablar fuerte con los jugadores, pero la verdad me da mucha tristeza”, empezó diciendo.

Finalmente, el político explicó que todavía tiene ilusión por volver al futbol mexicano, sobre todo en un puesto como director técnico.

“Todo llegará a su tiempo. A mí me encantaría llegar al América, a la Selección de México, pero con resultados. Lo he dicho, si sale un proyecto, me gustaría antes tener la posibilidad de irme a Europa un mes, a ver entrenamientos, partidos, porque ahí es donde se ven los equipos grandes”, culminó.