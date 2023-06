Con el sueño intacto: La Selección de Honduras viajó a Estados Unidos para afrontar los duelos amistosos y la Copa Oro

“Estuvimos revisando la Copa Oro del 2005, allí Honduras vivió una situación parecida con muchos lesionados y legionarios que no estuvieron. Son buenas sensaciones, esperamos hacer un buen torneo”, dijo Diego Vázquez en la conferencia de prensa del lunes pasado en el último entrenamiento de Honduras en tierras catrachas.

LA AGENDA DE LOS RIVALES

México:

México 2-2 Camerún

-Estados Unidos vs México / Jueves 15 de junio – 8:00 pm. Semifinal Liga de Naciones.

-*25 de junio debuta en Copa Oro ante Honduras.

Qatar:

- Jamaica vs Qatar / Jueves 15 de junio

- Qatar vs Nueva Zelanda / Lunes 19 de junio – 10:00 am

*25 de junio debuta en Copa Oro ante Haití

Haití*

No tiene amistosos confirmados.