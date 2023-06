Inesperada reacción de David Faitelson sobre el México - Honduras en Copa Oro: “Tienen una buena oportunidad”

Para este encuentro en el NRG Stadium el combinado azteca llega muy dolido tras su decepcionante actuación en el Final Four de la Nations League de Concacaf que tuvo como consecuencia la salida del entrenador Diego Cocca al mando del Tricolor.

El periodista azteca de ESPN, el polémico David Faitelson, enfatizó que el momento que atraviesa su selección es paupérrimo, por lo que es una buena oportunidad para que los catrachos den el batacazo.

“Hoy el fútbol mexicano es un desastre, tanto que no lo veo como favorito para el domingo contra Honduras. Creo que será un partido parejo, México llega con un entrenador interino (Jaime Lozano) con un grupo partido y dolido”, dijo en primera instancia al programa Zona de Ataque.

Y agregó: “La expectativa es muy baja, muy pobre para la selección mexicana, es un partido muy parejo ante Honduras. Supongo que Honduras va a aprovechar ese momento. No espero que ocurra un milagro y que México cambie el nivel de una semana a otra. Veo el escenario malo para el domingo y Honduras tiene una buena oportunidad”.

“El momento actual del fútbol mexicano es uno de los peores de la historia. Es muy muy malo. Ante este escenario, yo diría que el mejor aliado que tiene México es el nivel de la Concacaf, pues si jugara eliminatorias con este nivel, está jodido, no va a ninguna parte, no va al mundial. Tiene la ventaja de no jugar eliminatoria”, culminó David Faitelson.