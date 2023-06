¿Espías de la Selección de México contra Honduras? Prensa azteca advierte: “Este incendio termina ganando la Copa Oro”

¿No les gustó la disciplina? “Imagínate que estás acostumbrados a trabajar con Miguel Herrera y “Tata” Martino, y de repente te cambian el chip, donde no vas a poder cambiar el chip en tres días, fue un cambio muy radical para los jugadores”.

Valoración previo al duelo ante Honduras: “Estadísticamente los resultados no han sido favorecidos para los catrachos contra México, pero la Selección de Honduras es una de las más competitivas dentro del área”.

¿Cree que estará vacío el estadio ante Honduras? “Pienso que Juan Carlos Rodríguez (Comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol) hizo una decisión muy valiente. A parte comercialmente muy astuta. Con este cambio el interés para este juego es muy apetitivo a comparación de venir a ver a un equipo que hizo bochornosa actuación”.

- Julio Ibáñez (Periodista de TUDN) -

¿Qué sucedió con Diego Cocca? “Cuando se hacen las cosas al revés, todo puede pasar. Primero llegó el técnico y después los altos ejecutivos de la Federación Mexicana de Fútbol. Era momento de poner orden. Simplemente no había tiempo de dejarlo terminar, ¿Por qué lo digo? Porque Diego Cocca no dio el ancho, pasaron situaciones extracancha y cuando el vestidor no está de acuerdo, es momento de cambiar”.

¿Está en un incendio el Tri? “Son dos selecciones que llegan en momentos preocupantes: por desestabilidad, situaciones dentro y fuera del vestidor. Simplemente creo que sí se incendió la Selección Mexicana. La única manera de ponerle un poco de calma es con el título de la Copa Oro. Si no se gana seguirá el incendio en la Copa Oro”.

¿Si pierden el domingo, qué puede pasar? “El proceso es designar a Jaime Lozano, que estuvo en los olímpicos de Tokio y tuvo una medalla. Si no es el resultado adecuado me parece que no habrá más cambios. Pase lo que pase Jaime Lozano seguirá dirigiendo. El 2026 está a la vuelta de la esquina”.