Definidos todos los grupos de la Copa Oro 2023 tras clasificación de tres selecciones desde la fase preliminar

Grupo C: Panamá, Costa Rica, El Salvador, Martinica.

Por otra parte, Martinica eliminó a Puerto Rico tras ganar 2-0 y quedó en el grupo C junto a Panamá, Costa Rica y la selección de El Salvador.

JORNADA 1 DE LA COPA ORO

Jornada 1

Sábado 24 de junio:

Estados Unidos vs Jamaica - 7:30 pm

Domingo 25 de junio:

Trinidad y Tobago vs San Cristóbal y Nieves - 1:30 pm

Haití vs Catar - 4:00 pm

México vs Honduras - 6:00 pm

Lunes 26 de junio:

El Salvador vs Martinica - 4:30 pm

Costa Rica vs Panamá - 6:30 pm

Martes 27 de junio:

Canadá vs Guadalupe - 5:00 pm

Guatemala vs Cuba - 6:45 pm