Alexy Vega advierte: “Esta será la Copa Oro de Honduras; no nos importa lo que está pasando con México”

La prensa mexicana le consultó a Alexy si los seleccionados catrachos le dan importancia a lo que sucede con el combinado azteca que cambió de técnico tras su mala presentación en el Final Four de la Nations League. Esto tuvo como resultado la destitución del argentino Diego Cocca y en su lugar ascendieron a Jaime Lozano, exDT del seleccionado olímpico.

”Nosotros no pensamos en eso, estamos tranquilos, trataremos de hacer las cosas bien. Lo que pasó con ellos no nos importa. Haremos lo que nosotros sabemos para ganar el partido. Los selección mexicana siempre ha sido muy fuerte, tal vez no les ha ido muy bien, pero nosotros no confiamos en eso, sino en el trabajo nuestro”, contestó el que será internacional con Honduras por primera vez en un torneo internacional.