El comunicado oficial de la Fenafuth sobre Denil Maldonado, quien no atendió la convocatoria de la Selección Nacional

Diego Vázquez cargó también contra Denil Maldonado, al manifestar que no ha respetado a la Selección Nacional.

“Sí me sorprendió el caso de Denil Maldonado, es algo que no puedo obviar porque es algo que pasa por él y esperaba que se pusiera firme y respetara a la Selección, en este caso él no lo hizo, no la respetó como sí lo hicieron todos sus compañeros, se lo dije personalmente y no tengo problemas en manifestarlo”, dijo Diego.