Diego Vázquez a Denil Maldonado: “Esperaba que se pusiera firme y respetara a la Selección, él no lo hizo”

”Presión para nada, nosotros estamos hace poco, ocho partidos, y siempre hay que tomar en cuenta de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, no me canso de decirlo porque es una realidad, teniendo en cuenta cómo tomamos la Selección, nosotros estamos muy bien”, resaltó.

”Estamos viendo en las posiciones que tenemos más jugadores, no queda afuera para nada porque en los dos partidos amistosos sí puede estar, después en la Copa Oro va a estar con nosotros, pero no en la lista, sino que en espera”, informó.

En cuanto a los rivales en la Copa Oro, México, Qatar y Haití, Diego Vázquez mira a la Bicolor con opciones de avanzar a la siguiente fase.

”Muchas posibilidades, esperamos hacer una muy buena Copa, empezando con México, después Qatar y Haití. A Qatar ya lo hemos enfrentado, el único que conocemos menos es Haití, pero hemos estado viendo los partidos, es un rival también de peso”, afirmó.

El DT de Honduras volvió a ser preguntado sobre las lesiones y sobre los jugadores que han decidido no atender el llamado de la Selección Nacional y lanzó un dardo para Denil Maldonado.

”Uno a veces tiene algunos jugadores en la cabeza y sabemos que pueden haber lesiones. Sí me sorprendió el caso de Denil Maldonado, es algo que no puedo obviar porque es algo que pasa por él y esperaba que se pusiera firme y respetara a la Selección, en este caso él no lo hizo, no la respetó como sí lo hicieron todos sus compañeros, se lo dije personalmente y no tengo problemas en manifestarlo”, dijo Diego.

¿Le puede afectar a Denil Maldonado esta situación y no ser tomado en cuenta en las futuras convocatorias? Se le consultó a Diego y esto dijo: “Me enfoco en los que están acá. No le cierro las puertas a nadie, nadie tiene las puertas cerradas”.

Por último, dejó claro que ya tiene definido su 11 titular ante Venezuela y dice que el grupo está bien en la parte anímica.

”El grupo está sumamente unido, con alegría, armonía, internamente está todo muy bien”, concluyó.