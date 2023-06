Denil Maldonado y su respuesta: “El profe Diego Vázquez no quiso llevarme a la Copa Oro”

“Al profe Diego le comenté cómo estaba la situación, él me dice que no, que me necesita para los amistosos y la Copa Oro, pero eso pasó una semana y media atrás”, comenzó diciendo.

Tras eso asegura que: “Después me preguntan en el equipo que si hay posibilidades que yo vuelva a hablar con la Federación porque quieren que me quede con el equipo, más que todo para hacerles el favor y obviamente me comunico con Diego, pero yo estaba decidido a ir con la selección”.

Y es que LAFC le pidió al futbolista que se mantuviera con ellos porque tenían varios convocados a otras selecciones y además varios lesionados, por lo que el jugador se vio entre la espada y la pared.

“Cuando vuelvo a hablar con Diego, él me dice que si yo me quedo, no me va a llamar a la Copa Oro porque él quiere llevar proceso de los partidos amistosos, entonces ahí ya quedo yo como que ‘no se puede’ porque si no voy a los amistosos, no voy a la Copa Oro”, explicó a Las Dueñas del Balón.