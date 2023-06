¿Decisión del jugador? La razón por la que Honduras decidió no contar con Denil Maldonado para la Copa Oro

No obstante, el cuerpo técnico encabezado por Diego Vázquez decidió no contar con los servicios del central de 25 años para lo que resta de la Fecha FIFA, pues la condición para que Maldonado jugara con la Selección Nacional este verano era si se incorporara desde los amistosos, y no de un solo a la Copa Oro.

El futbolista tenía la voluntad de integrarse al combinado hondureño horas antes del debut ante México. Diego Vázquez quería probar el equipo completo en los partidos de preparación, por lo que no consideró optimo que el defensor llegara sobre la hora.

“Sí me sorprendió el caso de Denil, es algo que no puedo obviar porque es algo que pasa por él y esperaba que se pusiera firme y respetara a la Selección, en este caso él no lo hizo, no la respetó como sí lo hicieron todos sus compañeros, se lo dije personalmente y no tengo problemas en manifestarlo”, dijo Diego sobre el tema a los medios la tarde del miércoles.