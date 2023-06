Denil Maldonado, en medio de la polémica, fue titular en la derrota de Los Ángeles FC ante el Houston Dynamo en la MLS

Denil Maldonado solo jugó 45 minutos, ya que no saltó a la cancha en la parte de complemento y su lugar fue tomado por Opoku Kwadwo, quien fue expulsado en el minuto 77.

El sábado, Los Ángeles FC vuelven a tener actividad, ahora con el Sporting Kansas City.

ATAQUE DE DIEGO

El entrenador de la Selección Nacional de Honduras, Diego Vázquez, no dudó en lanzar un dardo a Denil Maldonado por su decisión de no jugar con Honduras en esta fecha FIFA.

“Sí me sorprendió el caso de Denil Maldonado, es algo que no puedo obviar porque es algo que pasa por él y esperaba que se pusiera firme y respetara a la Selección, en este caso él no lo hizo, no la respetó como sí lo hicieron todos sus compañeros, se lo dije personalmente y no tengo problemas en manifestarlo”, comentó Diego Vázquez.

Denil jugó anoche con Los Ángeles FC y Honduras lo hace este jueves ante Venezuela en duelo de preparación de cara al inicio de la Copa Oro.