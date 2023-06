Diego Vázquez confirma los 23 convocados de Honduras a la Copa Oro 2023: ¿habrá cambios ante Barbados en Baton Rouge?

¿Generaría mayor crítica si no se le gana a Barbados? ”Alguien me dijo que los hondureños somos super pesimistas, vamos a ser optimistas”.

¿Presión de cara al juego Barbados? ”Para mí es un placer, es un orgullo, es el país donde tengo 28 años y donde nacieron mis hijos, no es presión, sino un orgullo”.

¿Cómo están los jugadores tras el duelo ante Venezuela? ”Vienen algunos con una carga, vamos a ver si lo rotamos con el 11, pero eso no quiere decir que no sea serio. Todos los partidos que hace la Selección tienen seriedad”.

¿Qué lo hace sentir optimista? “El partido contra Venezuela me dio mucho ánimo, me gustó lo que vi y me gustó muchas cosas de las que trabajamos y que estamos en buen camino”.

Denil Maldonado sigue tendiendo opción para Copa Oro: “Todos tienen opciones, y no le cierro las puertas a nadie, lo dije anteriormente, me gusta hablar de lo que estamos y hablemos de los que están acá”

¿Los jugadores que están acá son los convocados para la Copa Oro? “Sí, seguro”.

¿Dejará el grupo como tal? “Vamos a ver, todavía hay posibilidades”.

¿Habrá debutantes ante Barbados? “Vamos a ver, todavía no tengo todo claro para el partido de mañana, vamos a hacer el entrenamiento y todavía tengo mañana para decidir”.

- Convocatoria -

Por otra parte, dentro de la lista que brindó Diego Vázquez el pasado 11 de junio, el único descartado sería Denil Maldonado, quien no se unió a la plantilla de “La H” en Washington.

El lunes 19 de junio la Fenafuth confirmará los 23 convocados a la Copa Oro 2023, que no tendría cambios con respecto al último listado previo a los amistosos ante Venezuela y Barbados.

Puedes ver: “Potro” Gutiérrez arremete con todo tras error de “Buba” López: “El portero esta para sacarlas, no para meterlas”

Porteros:

Luis López (Real España)

Edrick Menjívar (Olimpia)

Harold Fonseca (Olancho FC)

Defensas:

Franklin Flores (Real España)

Luis Vega (Motagua)

Carlos Meléndez (Motagua)

Marcelo Santos (Motagua)

Omar Elvir (Olancho FC)

Maylor Núñez (Olimpia)

Volantes:

Deiby Flores (Fehervar)

Bryan Acosta (Colorado Rapids)

Alexander López (Alajuelense)

Joseph Rosales (Minnesota United)

Jorge Álvarez (Olimpia)

José Mario Pinto (Olimpia)

Christian Altamirano (Olancho FC)

Alexy Vega (Victoria)

Francisco Martínez (Marathón)