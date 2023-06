José Ernesto Mejía habla de la indisciplina en la Selección Nacional y confirma que están viendo perfiles de técnicos

”Esas son decisiones del cuerpo técnico, son decisiones estrictamente técnicas, ni el Comité Ejecutivo ni el presidente ni el secretario general ni la Comisión de Selecciones toman determinaciones de este tipo, creo que un jugador que viste la camisa de una Selección Nacional, cuando es necesario no tenemos que olvidar de todo, obviamente hay cosas que se pueden olvidar y otras no, pero en estos casos yo creo que se puede superar”, comentó.

El secretario de la Fenafuth ha mandado un contundente mensaje a los jugadores y afirma que a partir de ahora no se va a tapar nada y espera que no se den más actos de indisciplina en la Selección.

“Lo que sí le puedo decir es que los actos de indisciplina en la Selección Nacional no se van a tolerar y el que haga un acto de indisciplina, se va a explicar por la Federación lo que ocurrió, a nadie se le va a tapar absolutamente nada, el que no quiere ir a la selección que no vaya, el que tenga actos de indisciplina en la Selección, se va a explicar por parte de la Federación lo que está ocurriendo, la Federación a partir de ahora no va a tapar nada y estoy seguro, porque estamos con jugadores profesionales y comprometidos, que no van a ver más actos de indisciplina”, subrayó.