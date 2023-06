Héctor Vargas destaca a Luis Vega y advierte batacazo de Honduras ante México en Copa Oro: “Diego Vázquez los puede sorprender”

La Selección de Honduras no superó la primera prueba del amistoso ante Venezuela de cara a la Copa Oro donde enfrentaremos en la fase de grupos a Haití, México y Qatar. Héctor Vargas, analista especial en nuestro programa DIEZ de Oro, dio sus valoraciones de la caída de nuestro país frente a la “Vinotinto” en el Audi Field de Washington, Estados Unidos. El León de Formosa fue claro al manifestar que Honduras podría llegar a tope al torneo internacional. Además, comenta que ya es tiempo de un cambio en la portería de la Bicolor y las falencias que se deben corregir ante Barbados.

- Declaraciones de Héctor Vargas - Valoraciones de la derrota: ”Me pareció una preparación interesante ante lo que se viene. En este partido en si, la relevancia no era el resultado, sino todas las conclusiones que puede sacar del duelo. Me da la impresión que se deja una buena imagen con errores que hay corregir, pero me gustó todo lo que me ha gustado, pero hay buen futuro para lo que se viene”. ”Quedo satisfecho con lo que mostró, porque mostró errores defensivos de Marcelo Santos muy marcada, pero se deben corregir, Diego tendrá el tiempo necesario para poder hacerlo”. Falencia por la banda derecha: “Me la impresión que el hecho de que Alexander López vaya atrás de Benguché y Alberth Elis por derecha, en ciertos momentos, por características que le ha tocado a jugar a Elis, va a ser tirarse al medio, él dejaba sola la banda izquierda, Álvarez no llegaba a hacer la cobertura. Entonces, cuando Álvarez no llegaba, Santos quedaba desprotegido”. ¿Diego Vázquez no ha encontrado la táctica deseada? “No encuentra los jugadores en sus puestos. Por ejemplo, hoy vi la defensa sin la solidez que tiene Carlos Meléndez y con Luis Vega que quizá se pudo haber tenido con la línea de tres, pero también había que ver que tuviera los jugadores necesarios para abrir por banda, recién está conociendo algunos jugadores para encarar la Copa Oro”.

Partido de Luis Vega: “Como marcador central tenía sus condiciones, yo lo puse como lateral izquierdo porque no tenía el físico que tiene ahora, tenía 16 años, ya pasó un buen tiempo, central zurdo no hay mucho, pero siento que se va a consolidar, con Orellana hubiera rendido muy bien para el torneo que se avecina, todavía no está consolidado, pero para mí es el marcador central en el futuro para la selección”. Las variantes de Honduras para mejorar ante Barbados y Copa Oro: “Yo creo que aquí pensó un poco más en el partido que le va a tocar contra México. El hecho de un punta, de mediapunta. Para mí el punta debe ser Alberth Elis, quizá el mediapunta Alex López está bien, ese es el puesto que viene jugando en Alajuela. Hoy me gustó porque tuvo mucha presencia de área”.