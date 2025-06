Dixon Ramírez cumplió su sueño tras anotar su primer gol con Honduras: "Mi mamá me decía que estaba loco..."

"Siempre me imaginé jugar en la Selección y si tenía la oportunidad, iba a festejar como el ídolo del España y de la Selección (Carlos Pavón). Se lo dedicó a Dios, mi esposa y mis padres que siempre me están apoyando en todo", explicó Dixon.

"Una alegría, muy contento, ya días lo venía buscando, dije que cuando tuviera la oportunidad, la voy a aprovechar. Lo celebré tipo Carlos Pavón, como el más grande del Real España y de la Selección", insistió.

Un Dixon Ramírez que logró cumplir el sueño de jugar para la Bicolor. "Siempre le decía a mis padres que cuando estuviera en la Selección, iba a representar a mi país, iba a correr, iba a meter, y gracias a Dios se me dio la oportunidad".

"Lo soñé mucho, desde niño. A veces me ponía con mi mamá y me decía 'vos estás loco cantando el himno solo'. Y le decía 'no mamá, no estoy loco, lo siento'. Esa 'H' significa mucho para mí, representar el país y un amor por ella", añadió.