El bimundialista Donis Escober pide “ponerse los pantalones” y deja mensaje a Fenafuth: “No hay que matarse unos con otros”

Sería difícil que está haciendo las cosas bien, sería mentiroso, todos sabemos de fútbol y lo que avala al entrenador son los resultados, no sé si es el correcto, creo que necesitamos un cambio ya, algo que se mire las mejoras, en actitud, en el convencimiento del jugador, pero tampoco quiero hacer leña del árbol caído. Aquí lo que tenemos que hacer es unirnos, apoyarnos entre todos: directivos, cuerpo técnico, jugadores, aficionados, periodistas, porque en estos momentos es donde hay que apoyar por las circunstancias que estamos pasando. Si van a dejar a Diego Vázquez hay que ponerle del trabajo de decir que queremos resultados positivos, un cambio, y no que sea interino, en el respaldo que lo dejen tranquilo para que pueda armar un grupo de jugadores que todos queremos para que puedan clasificar a un Mundial.

Creo es en general todo. Están pasando unas circunstancias que nadie quiere pasar, pero te digo como directivo hay empezar desde la cabeza. Después, el cuerpo técnico que esté debe llamar a los jugadores idóneos, y después empezar a trabajar con el fútbol que querés jugar. Los que están ahí han pasado por cosas muy duras, la selección ya días no nos da una alegría. De repente no hemos sido una potencia, pero hemos sido una selección que ahí ha estado peleando, ha tenido momentos malos y buenos. Los primeros que deben tomar esa decisión son los directivos. Ya deben pensar en la eliminatoria, deben buscar un cuerpo técnico y convocar jugadores que puedan sacar estar situaciones. Los invito a que se pongan los pantalones, tomar decisiones drásticas para ayudar a salir adelante este barco hundido.

Es una buena pregunta, y uno que analiza porque está en el fútbol, es bien difícil, creo que se han tomado muchas malas decisiones, hay cosas que es difícil comentarlas porque se pueden tomar a mal, prefiero no llegar a fondo, pero hay que tomar decisiones, los directivos deben sentarse y ver qué es lo mejor. Ya viene la eliminatoria, se deben imitar cosas buenas de otras selecciones del área, que de repente han pasado estas cosas, han venido mejorando, pero eso tienen que analizarlo muy bien. De repente tener un entrenador base, porque se viene una eliminatoria uno puede decir que es accesible, pero en lo personal deben ir trabajando con cuerpo técnico más directo, que desde ahorita vaya preparando una selección para la eliminatoria, la cual no es fácil y ya lo que pasó pasó. No va a hacer fácil cambiarle la mentalidad a un grupo de jugadores que no han venido de una circunstancia no muy buena, del que nadie quiere estar ahí, pero ellos son los encargados de sacar adelante esto.

¿Habías visto anteriormente esta situación sobre actos de indisciplina en una Selección de Honduras?

Son etapas diferentes e indisciplina siempre se han dado, porque de tanto jugador siempre hay uno y otro. Pero cuando hay líderes, gente seria, se manejan bien, estas cosas no tienen que salir a relucir, en lo que yo he vivido los trapos se lavan en casa. Debe haber disciplina, hay reglamentos que deben cumplirse, pero eso estuvo mal, tuvieron que manejarlo adentro. No podemos equivocar porque a veces somos jóvenes. Es parte de un proceso, hay que trabajar con los jugadores jóvenes, que si se equivoca y es buen jugador hay que ayudarlo, porque para eso estamos. No hay que estarse matando unos con otros, porque eso se mira mal, las cosas no están saliendo bien, los más fácil es culpar a este al otro. Cuando se da muy seguido y esa persona no quiere acatar órdenes es diferente.

Da mucho qué pensar en el jugadores que no quieren venir y se mencionan los casos del “Choco” Lozano, Andy Najar, jugadores importantes que se requieren

Carecemos de jugadores importantes, y cuando no vienen lo reciente uno, no sé por qué. Es bien complicado. De repente hay que preguntarles a ellos. Ahorita aquí es cuando uno dice ‘yo quiero aportar esto’. Tienen que saberlo manejar los directivos, cuerpo técnico y creo que en todos lados en su momento, todos nos moríamos por venir a la Selección, independientemente que estuviéramos bien y mal, uno siempre quería, uno quería formar parte para sacar adelante al equipo, esos problemas se solucionaban adentro.