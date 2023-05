Diego Vázquez lo dice todo: El jugador que dejó plantada a la ‘H’, su futuro, el partido contra México y, ¿estará Najar y Bengtson en Copa Oro?

Yo dije que no quería entrenar con 25 o 30 futbolistas y después llevar pocos, por eso solo tenemos 16 chicos, hay probabilidades que vayan, no todos, seguramente la lista es bien corta y no están los que juegan la final y los legionarios.

El fútbol no es individual, es colectivo, es todos atacan todos defienden, cualquiera puede hacer el gol, pero lógicamente los delanteros viven del gol y son los llamados a hacerlo, pero en este caso no es que solo tenemos que cargar con los delanteros porque es un trabajo colectivo.

Algunos están en un momento que nos interesa y depende de los rivales, y ahí los vamos mezclando para que acumulen ese trabajo. Porque no los llame a un microciclo ni para un partido, no quiere decir que quedan fuera, pueden volver a estar en cualquier momento.

No sé, no los cuento uno a uno. Veo los que están mejor y con los que hemos sumado trabajo, hay chicos que algunas veces los he llamado y otras no. Por ejemplo el caso de Meléndez y Santos la anterior no estuvieron, ahora están, y así los voy variando.

Estamos trabajando en todo eso, pero igual hay una lista larga porque incluso durante la Copa Oro pueden haber cambios por lesión, etc. Estos juegos son fecha FIFA, todavía no es la lista definitiva que va a estar en Copa Oro. Por eso queremos estar entrenando con jugadores que tienen posibilidades de viajar, porque siempre hay contratiempos.

Hicimos todo lo posible para que él estuviera, no sabe aún si se decide por Honduras, Guatemala o Estados Unidos porque él jugó en juveniles con ellos, de parte de nosotros y Federación se hizo lo que se tenía que hacer. No llegó a España y bueno, obviamente que eso quiere decir que no le interesa.

Sí. Hablamos con él y los padres, de su deseo él no está claro, él quedó de venir a la gira que hicimos en Abu Dhabi y en España, no fue su deseo, tenía que tomar esa decisión si quería venir y no, lo invitamos y no llegó.

No, ya dije, no hago apología de eso, para nada, no me debe nada, se lo ganó él, me pone contento y ayudándolo a que siga creciendo. Le veo los detalles que quiero que mejore, es un chico muy receptivo y muy inteligente.

Me pone contento por él, pero todo es esfuerzo de él, tampoco quiero hacer apología de ‘uy, yo lo llamé’, se lo ganó él, lo llamé porque ese partido en el que estuve viendo fue la figura y anduvo bien. Marathón hizo su trabajo y bien, Rolin Peña, el técnico que estaba que era Keosseián. Así son los jugadores, me pone contento por él porque es una historia de superación y un ejemplo para todos, pero hasta ahí nada más.

Usted no ha visto equipos, edades ni categorías y es algo que no se ha dado con técnicos anteriores...

Los últimos partidos no jugó, ya está mejor, esperemos que juegue, todavía ellos (DC United) tiene cinco partidos más antes de los amistosos, esperemos que llegue bien. A todos los legionarios los tenemos en cuenta, todavía no hemos llamado a alguno, a Najar sí lo tengo en cuenta como todos los demás.

(Risas) Vamos a ver, está acá trabajando con nosotros y como te digo, esa lista de 23 parece mucho pero hay tres porteros, son 20 jugadores y tenemos que ser inteligentes para tomar buenas decisiones y no equivocarnos, o bajar ese margen de error porque siempre me voy a equivocar.

Eso no es algo que yo pueda responder, depende de todo el año que yo he estado, creo que los ocho partidos si ves de dónde venía, tenes que tener realismo y ver dónde estamos y ver los partidos que ganamos y las condiciones que tenemos. Muchas veces la gente se queja pero hay que ver la realidad que tenemos.

Te pongo un ejemplo, le ganamos a Canadá y era Disney, y perdimos contra ellos y era el infierno y no puede ser así, no solo le hace daño a los futbolistas sino a todos porque es un proceso. Cuando ganas dicen que jugamos mal, nunca nada está bien, entiendo cómo es la tarea y así era anteriormente en mi equipo. Tratamos de respetar a todos, hasta un límite, cuando se meten en lo personal ahí cambia todo.

A mi me puso la Comisión de Selecciones, pero yo respeto a la prensa y a la gente y todas las opiniones, pero también la prensa tiene que informar y no desinformar porque a veces desinforman. Dicen cosas de jugadores que ya han jugado y han jugado, solo ven el último resultado, entonces me gusta más cuando se hace una crítica con argumentos, no solamente crítica cuando ve el juego final.

Es que siempre te mandan, tampoco vivo en un termo, pero no es que yo paso mirando y pendiente, para nada, al contrario, siempre me mandan.

No, me las mandas, yo me meto a Twitter una vez por semana. ¿Por qué decís que leo redes?

¿Qué tan tolerante es a la crítica Diego Vázquez?

Cuando es con argumentos. Me gusta mucho hablar de sistemas y nadie me pregunta eso, me dicen porqué juega este, porqué cambié esto, pero nadie me hace preguntas de ese estilo, me gustaría que pregunten más sobre eso para responder, generalmente es sobre resultado, polémicas... me encantaría que se enfocaran más en el juego.

Es la oportunidad entonces, Diego, que nos hable del sistema de juego que quiere imponer en la selección...

Me gusta que manejen dos sistemas, contra Canadá criticaron la línea de cinco y todo el segundo tiempo jugamos con línea de cuatro. Jugamos ese día con tres sistemas. Empezamos con línea de tres, 5-4-1, pasamos al 4-4-2 y en el segundo tiempo pasamos al 4-5-1 y en el medio que agarramos un poco la pelota, por ejemplo, eso no me lo preguntó nadie, el por qué.

¿La línea de cinco por qué la decidió utilizar?

El 5-4-1 era para tapar la amplitud, Canadá maneja mucho eso, es diferente jugar de local que de visita. Contra El Salvador muchos decían ‘muy defensivo’ pero ganamos y la selección venía de perder, de dos partidos no les habíamos ganado a El Salvador, entonces ahí te digo que nunca se queda bien porque ganamos y no les gusta cómo. Todas esa preguntas de por qué cambiaste a uno, por qué pusiste a otro, eso no me lo preguntan.