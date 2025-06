Faitelson calienta la semifinal y revela lo que le gusta de la Bicolor: "México prefería enfrentar a Panamá y no con Honduras"

"Vamos a Santa Clara, vamos contra Honduras... No lo esperábamos, esperábamos a Panamá. Será un partido complicado para México que no está jugando muy bien al fútbol", afirmó David Faitelson.

"Yo creo que México prefiere jugar ante Panamá y no con Honduras, pero uno no los escoge. Este equipo hondureño tiene ingredientes que le hacen daño a México se defiende bien, es ordenado, al estilo Rueda y es un equipo que no pierde la concentración atrás y le va a costar mucho trabajo a México. Lo veo muy cerrado, lo veo de un gol o penaltis.

México y Honduras se enfrentan este miércoles 2 de julio desde las 8 de la noche, hora catracha, en el Levi's Stadium de la ciudad de Santa Clara, California. El ganador irá a la final contra el vencedor de la otra semifinal entre Estados Unidos vs Guatemala.