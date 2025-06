"Me da gusto que vuelva a ser contra Honduras, por que eso quiere decir que la selección catracha está escalando, está regresando, es el lugar que hace muchos años tuvo en la Concacaf, me da gusto verlo en la semifinal, sino me equivoco desde el 2013 no estaba", expresó tras el regreso de la H a estas instancias de la Copa Oro 2025.

Sin embargo, no deja de lado que México sigue siendo favorito en este cruce por las semifinales del torneo de Concacaf, pero anima a no confiarse de un rival como Honduras.

"Es una buena noticia para la zona y después hay que ser honestos, México llega como favorito porque ya tiene un ratito, ganó la Copa Oro anterior, Nations League, pero si hay un equipo que se nos indigesta es el de Honduras. Creo que cuando se dieron cuenta del partido contra Honduras, no han de ver una buena cara", agregaba.

"Sabemos como se parte la H, es un equipo duro, ríspido, que juega mucho a lo físico que también cada vez se entiende futbolísticamente más, con mucho corazón; os vi contra Panamá lo ganaron con el corazón y creo que va a ser muy incómodo para México la semifinal contra Honduras".

Pese a que da favorito a México, no descarta una sorpresa por parte de la Bicolor. "Un 70-30, creo que por fútbol México es mejor que Honduras, pero también ese 30 vale y en cualquier momento se puede voltear".

Y continuó: "Hoy tienen jugadores importantes: Quioto, Palma, Choco Lozano, Arriaga, Menjívar que es buen portero. A ver, hace tiempo si me preguntabas, te conocía uno o dos nombres, hoy empiezas a tener memoria de los que están jugando y muestra más de lo que están haciendo futbolísticamente, están regresando. Bien dirigidos por Reinaldo Rueda, que ya los llevó a un Mundial, me parece que es una gran noticia".

Gibran reconoce que el partido que se viene no tendrá un resultado extenso. "Estoy contento de que sea la semifinal contra Honduras, sigo creyendo que México es favorito, pero no va a ser fácil".