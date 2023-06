Héctor Vargas habla de los actos de indisciplina del futbolista hondureño y se pronuncia sobre el caso de Luis Palma

Vargas considera que aquel mensaje en Twitter que publicó Luis Palma, donde aseguró que no estaba enfermo y que no fue tomado en cuenta por Diego Vázquez en los partidos ante El Salvador y Canadá por decisión suya, no es tan grave como otros casos.

”Yo creo que no es grave, pero hace falta comunicación, pidió disculpas públicamente como lo hizo ahora, pero me parece que es un poco tarde, el entorno de Diego Vázquez me parece que tuvo que hablar con él porque no podemos descartar un futbolista que tiene la mejor estadística en el extranjero”, expresó el argentino.

Y continuó: “De los legionarios que tenemos es el que mejor está jugando y más ahora con la lesión de Quioto, el caso de Kevin López que no va a estar, Najar igual. Sin lugar a dudas que hace falta, pero me parece que el entorno falló, ahí alguien tuvo que haber llamado, un directivo, un futbolista, compañero”.