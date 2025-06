Si Honduras clasifica a cuartos de final de Copa Oro ¿Quién será su rival, sede y fecha?

En ese mismo horario, se estarán midiendo las selecciones de Canadá y El Salvador en el Shell Energy Stadium, de la ciudad de Houston. Ambos duelos por el grupo B.

Canadá es líder en la tabla de posiciones con 4 puntos, seguido por Honduras con 3, detrás viene Curazao con 2 y cierra El Salvador con 1. Todos tienen posibilidades matemáticas de avanzar a los cuartos de final, que lo disputan los primeros y segundos, los demás quedan eliminados.

Sin embargo, también queda la lucha por la cima del grupo B donde el líder tendrá que verse las caras en la segunda ronda contra el segundo del grupo C: Guatemala.

Mientras que el líder del grupo C, Panamá, chocará contra el segundo del grupo B, que ocupa actualmente el puesto la Selección de Honduras, pero amenazado por Curazao y más lejos El Salvador.

El grupo C tuvo su definición este día con los partidos entre Panamá vs Jamaica y Guatemala vs Guadalupe. Los panameños llegaron a la marca perfecta con 9 puntos, seguidos de Guatemala con 6, Jamaica y Guadalupe quedaron eliminados con 3 y 0.

Las sedes de los partidos y las fechas correspondientes a los encuentros de los cuartos de final las tiene confirmadas la Concacaf. En el caso de Honduras, si es líder irá a Arizona y si termina segunda, viajará a Minnesota, ambos como posibles destinos.