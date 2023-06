Jaime Lozano previo al debut del “Tri” ante Honduras en Copa Oro: “Tenemos que poner el nombre de México en alto, vamos a salir adelante”

“Es un honor estar aquí enfrente de ustedes. Estoy convencido del gran grupo humano que son y de la gran generación de futbolistas que tenemos, tengan eso muy claro. Si no fuera así, yo no estaría aquí. No tomaría una decisión si no confío en la gente que está en frente de mí”, comentó el exjugador de Pumas de México.

La Selección de México se mide a Honduras este 25 de junio en el Energy Stadium, por la primera fecha de la Copa Oro 2023.

“Sé que los momentos no han sido los mejores. Vamos a salir adelante. Hay que tener la capacidad de reinventarnos. Hay que abrazar las oportunidades. Tenemos que poner el nombre de México en alto”, arguyó.