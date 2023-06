Luis Palma habla sobre su posible participación en Copa Oro: “Ningún directivo de la Federación ha hablado conmigo”

Cuando le preguntaron sobre su temporada en Grecia , fue muy positivo. “Maravillosa, excelente en lo personal y la forma cómo terminé el torneo a pesar de la lesión, fue una temporada de ensueño porque pude marcar los goles y asistencias que me había propuesto. Quise hacer más, pero los porteros y los postes me lo negaron”.

De su futuro, que se habla cambiará de liga, aseguró que: “Aún no sé, hay muchos rumores, pero nada en papel. Me toca presentarme a pretemporada con el Aris con quien tengo tres años de contrato. En junio me toca salir para allá”.

“Fue porque era el último partido de la temporada, siempre lo ponemos con Juan Iturbe y Mateo García, pero la gente lo malinterpretó, qué bueno sería que fuera así, pero me toca presentarme al Aris”, explicó a Diario El País sobre su mensaje que decía era el ‘último baile’.

¿Qué te ha dicho tu contratista?, le consultaron. “Nada, están hablando, pero no hay nada en papel. Viene junio y esperamos que semuevan las cosas”. Me gusta la Premier League de Inglaterra, pero para llegar allí hay que sumar muchos puntos incluso con la Selección. Si salen opciones, esperamos tomar la que más me convenga y donde mejor me vaya”.