Luis Suárez explica la posibilidad de dirigir a la Selección de Honduras y lanza un mensaje a México previo a los cuartos en Copa Oro

El colombiano llenó de elogios a los Aztecas, selección que enfrentarán el sábado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos. Suárez aseguró que México no ha perdido grandeza y que es “el que siempre ha sacado la cabeza por la Concacaf” a nivel mundial.

“Es un equipo grande, que siempre ha sido el equipo para mostrar en Concacaf, el que siempre ha sacado la cabeza por nosotros”, sentenció el técnico colombiano en rueda de prensa.

RESPETO

El ex entrenador de Honduras dijo que Costa Rica siempre le tendrá respeto a México. Incluso mencionó que el motiva a sus jugadores para dar un golpe sobre la mesa a México, así como lo hizo en el 2013 con el Aztecazo cuando era entrenador de la ‘H’.

“A México siempre lo miraremos como un gran equipo. Todos los equipos del mundo tienen situaciones de subidas y bajadas, es una situación normal, pero siempre habrá en sus representantes y su forma de jugar algo que nos merece toda la atención necesaria”.

“Después uno lo quiere respetar, es algo lógico que cuando hay partido lo que uno más quiere es ganarle a México porque eso va un poco en que te van a recordar mucho, yo recuerdo mucho el Aztecazo cuando estuve con Honduras, no es que sea tan fácil. Aún recuerdan a Honduras. Siempre ganarle a los más grandes es un plus que uno tiene, no solamente como entrenador sino también como jugador”, comentó.