La reacción de Jaime Lozano sobre las palabras de Diego Vázquez contra México tras la eliminación de Honduras en Copa Oro

La escuadra tricolor fue muy criticada luego de la derrota y Diego Vázquez tras el partido de Honduras cuestionó a los aztecas por no ganar el cotejo.



“No sé, porque nosotros no estábamos viendo el partido de México y pensé que mínimo iban a empatar el partido. Repito, si México no jugaba a ganar, el fútbol les va a pasar factura en futuras competencias porque el fútbol sí te pasa factura. No tengas dudas”.

Esas palabras de Diego Vázquez han generado eco este día en la conferencia de Jaime Lozano, técnico de la selección de México.