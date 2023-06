¿Cómo se preparan? Los partidos que tienen programados los rivales de Honduras previo a la Copa Oro 2023

En cuanto a Qatar, antes de disputar la Copa Oro tendrán dos amistosos. El primero ante Jamaica el jueves 15 de junio y luego se medirá ante Nueva Zelanda el lunes 19.

En el caso de Haití, no tiene partidos amistosos programados de cara a la Copa Oro 2023, donde en su debut chocarán con Qatar.

LA AGENDA DE LOS RIVALES

México:

- México vs Camerún / Sábado – 8:00 pm

- Estados Unidos vs México / Jueves 15 de junio – 8:00 pm. Semifinal Liga de Naciones.

*25 de junio debuta en Copa Oro ante Honduras.

Qatar:

- Jamaica vs Qatar / Jueves 15 de junio

- Qatar vs Nueva Zelanda / Lunes 19 de junio – 10:00 am

*25 de junio debuta en Copa Oro ante Haití

Haití

*No tiene amistosos confirmados.