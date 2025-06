Tabla de goleadores Copa Oro: inesperado artillero dejó atrás a rivales de México y Estados Unidos

Se desarrolló la tercera y última jornada de la primera ronda de la Copa Oro 2025 de la Concacaf con los partidos Jamaica vs Panamá, y Guatemala vs Guadalupe, Honduras vs Curazao y El Salvador vs Canadá.

La disputa por los últimos boletos a los cuartos de final significan el platillo principal, sin embargo, mediante se ha desarrollado el campeonato la lucha por ser el máximo goleador tomó su rumbo.