¿Cuál es la verdadera razón por la que Diego Vázquez ha marginado a Luis Palma de la Selección de Honduras?

El seleccionador nacional ha decidido que el hombre del Aris de Salónica no iba a ser convocado, aparentemente por actos de indisciplina, pero todo se maneja con mucho hermetismo.

Y para desmenuzar el tema, en Camino a la Copa, el foro de DIEZ para hablar los temas referentes a la Copa Oro se tocó el asunto Palma-Diego. Los periodistas Jenny Fernández, Gustavo Roca y Daniel Ramírez hablaron al respecto.

“Me parece un acto de indiscplina claro, lo que estoy estoy dando a entender es que ese no es el único acto de indisciplina que ha cometido Luis Palma en los microciclos, o en las concentraciones con la selección nacional”, soltó sin mucho preámbulo Ramírez.

“No creo que el tuit sea lo único que haya causado esa separación entre Diego Vázquez y Luis Palma, tiene que haber algo más, no solo ese tuit puede ser el acabose para que no te lleven a la Copa Oro, estoy prácticamente seguro que hay un problema entre Luis y Diego que no sabemos. El tuit es el reflejo de algo más que ha ocurrido y que nosotros desconocemos”, siguió diciendo el comunicador.