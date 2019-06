¿Chile no es bicampeón? El 'detalle' de la Copa América que inquieta a los hinchas de la roja

El ganador de la Copa América se llevará a sus vitrinas el bonito trofeo que da la Conmebol y su nombre estará plasmado en el.



La Copa tiene en la parte de abajo las placas de los campeones que han ganado el título continental a través de su historia.



Actualmente se está desarrollando la Copa América en Brasil, donde el vigente campeón del certamen es la selección chilena, pero en el trofeo hay un 'detalle' que ha llamado la atención de los hinchas de la 'Roja' en las redes sociales.



Chile, conquistó el campeonato como local en 2015 en penales ante Argentina y en 2016 en Estados Unidos le volvió a ganar al mismo rival en la inédita Copa América Centenario, consiguiendo así el bicampeonato.



Ahora, va en busca del tricampeonato en Brasil, pero las declaraciones del Edgardo Marín, máximo historiador del fútbol chileno han provocado la polémica ya que afirma que Chile no ganó dos Copas América.





"La Copa América Centenario no ha sido homologada. Me habría gustado que así fuera, pero no lo es. No ganamos dos Copas América", aseguró el historiador.







Y es que en la parte baja del trofeo solo aparece la placa de campeón de Chile en 2015 y antes de eso Uruguay, más no aparece la del Centenario.



Por su parte el máximo ente del fútbol sudamericano al no se ha pronunciado a través de un comunicado oficial, pero si ha respondidó a las consultas que le han hecho los aficionados de la 'Roja'.



"La Copa Centenario fue única y Chile se quedó con la original en sus vitrinas, no como la Copa América de siempre, en la que cada ganador recibe una réplica. Eso no significa que Chile no sea el bicampeón del continente, pues ganó dos títulos consecutivos, pero no el mismo trofeo", señaló la Conmebol.



Además agregó: "Esta Copa América es la normal y la que se disputó en 2016 fue conmemorativa, por ello Chile solo llevará el título ganado en 2015, que es el torneo que corresponde en la línea normal de los eventos organizados cada cuatro años".