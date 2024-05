Futbolista del Barcelona se rompe la rodilla y no jugará la Copa América 2024: “Estos momentos solo me hacen...”

“Hola, hinchada. Les habla Sergiño. Quería contarles sobre mi lesión. Lamentablemente, me rompí el ligamento cruzado anterior y pronto me operarán. Voy a esforzarme al máximo para volver a mi nivel lo más pronto posible. Va a ser un periodo muy duro para mí, pero sé que solo me hará más fuerte. Volveré para hacerlos sentir más orgullosos. Nos vemos pronto”, dijo en el vídeo.