Mister Chip adelanta el próximo ranking mundial de la FIFA  

Aunque la FIFA aún no ha hecho oficial su nuevo ranking de las mejores selecciones del mundo, el estadístico Mister Chip adelantó cómo quedarán los equipos de Concacaf previo a la Copa Oro.



Ver también: Fenafuth confirma que Andy Najar será operado por el Anderlecht



"Recién salido del horno, aquí os dejo el TOP-80 del próximo Ranking FIFA (previo a la Copa Oro, a la Copa América y a la Copa África) que será publicado por FIFA este jueves", publicó en Twitter.



Según el español, la mayor novedad que habrá a nivel mundial es la de Portugal que después de ganar la Liga de Naciones a Holanda pasará del séptimo al quinto lugar. Mientras tanto Bélgica se mantendrá en el primer lugar.



EN LA CONCACAF



En la región de Concacaf, México sigue reinando y aparece en la posición 17 siendo la selección mejor ubicada de la zona de Concacaf.



Estados Unidos es la segunda y se encuentra en la posición número 30. Costa Rica está en el lugar número 39, el más alto de Centroamericana y el tercero del área.







Las otras tres selecciones que se encuentra en esta calificación son Honduras, Jamaica (quienes jugarán este lunes 17 de junio en la primera jornada de la Copa Oro por el grupo C), y El Salvador.



La Bicolor se ubica en la posición 61 y mantiene su puesto pese a la goleada de 7-0 que recibió Brasil. Jamaica está por encima de Honduras, se encuentra en el lugar número 54. Por su parte El Salvador está en el puesto 69.



Mientras que Panamá en el puesto 75. Guayana y Trinidad y Tobago no aparecen en la lista de 80.



Top 7 de Concacaf, según Mister Chip



1-México (17)

2- Estados Unidos (30)

3-Costa Rica (39)

4- Jamaica (44)

5- Honduras (61)

6-El Salvador (69)

7- Panamá (75)