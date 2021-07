Arranca la cuarta edición de la Long Island Champion Cup con un premio de 15 mil dólares

Este miércoles 7 de julio arranca ya la popular Long Island Champions Cup, más conocida como "Copa Ráyelo", y contará con la participación de 8 equipos en su cuarta edición.

El evento se desarrollará en Brendtwood State Park, Long Island, New York, y los disputarán los siguientes conjuntos: U20 Contour, Amigos Fc, NY Contour United, Xpda Thunder, Ac Milan, San Diego, Moragua New York y CD Jalapa.

Manuel Contreras es un hondureño que organiza la Long Island Champion Cup competición que se juega desde el 2017.

Esta es la cuarta edición del torneo y tendrá un botín de 15 mil dólares, 10 mil para el campeón y por primera vez, 5 mil para el subcampeón.

Los encuentros se disputan cada miércoles. La fase regular terminará en julio, mientras que en agosto se jugará las semifinales y final, la cual está prevista para el 18 de agosto.

El torneo estará conformado por 8 equipos, los cuales pelearán por un botín de 15 mil dólares.

CONOCE LA HISTORIA DE "RÁYELO"

Calendario de partidos



U20 Contour vs Amigos Fc,

NY Contour United vs Xpda Thunder,

Ac Milan vs San Diego,

Moragua New York vs CD Jalapa.