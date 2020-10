De Yorito a Nueva York: “Ráyelo”, un hondureño que dedica su vida al fútbol y a ayudar a los más necesitados

Hace 22 años, en un mes de octubre, a Manuel Contreras el huracán Mitch le cambió la vida, le cortó varios de sus sueños mientras trabajaba la tierra y ganadería en la comunidad de Yorito, Yoro, pero no la esperanza y la fe de levantarse.

Sin embargo, para comenzar a levantarse de nuevo, Manuel tuvo que dejar a Honduras para emprender el “sueño americano”. Hoy después de dos décadas, este catracho no sólo logró reinventarse, sino que también ayuda a los más necesitados con donaciones, que van desde alimentos, ropa, sillas de ruedas y muchas cosas más.

Su primer trabajo y en el que estuvo un año fue lavando platos, hoy tiene su propio negocio distribuyendo camas por todo Nueva York. “De lo que Dios nos bendice, hay que darle un poquito a los que más lo necesitan. Estar 20 años aquí no me hace ni más ni menos, sigo siendo la misma persona humilde que salió de Yorito”, comienza relatando.

Manuel Contreras organiza desde 2017 la Long Island Champions Cup, pero que todos también conocen como la "Copa Ráyelo"

Desde que dejó su tierrita ubicada en la aldea La Sabana de San Pedro, ha construido su nueva vida en Nueva York, donde ya no es conocido solo como Manuel, sino como el popular “Ráyelo”, un apodo que tiene su historia ligada al fútbol.

SU APODO Y EL FÚTBOL

Manuel Contreras, quien cumple 46 años este 21 de octubre, se ha convertido en un líder dentro de su comunidad, no sólo para ciudadanos hondureños. Es el organizador del popular torneo Long Island Champions Cup que se juega en la ciudad de Brentwood, pero todos la llaman la “Copa Ráyelo”.

Manuel está constantemente deducado a buscar ayuda para los más necesitados. Ha logrado conseguir muchas sillas de ruedas para personas con discapacidades.

“Mi apodo nació durante un partido que estaba jugando en Amityville, aquí donde vivo, era en una cancha de tierra. En una acción me dan la pelota y voy a buscar el gol y en eso uno del equipo rival se me barrió y dije la expresión: ´este cabrón ya me rayó´ y entonces después que había una jugada similar todos gritaban ´ráyalo, ráyalo´. Después conseguí un megáfono y me quedé diciendo esa frase que se fue quedando así”, relata.

Apasionado por el fútbol, seguidor del Motagua y amigo cercano de muchos ex jugadores de la Selección de Honduras, “Ráyelo” reúne desde 2017 a más de 10 equipos y premia al campeón hasta con 10 mil dólares. Recientemente le rindió un homenaje por su trayectoria a Samuel Caballero.

UN MOMENTO INOLVIDABLE CON LA H

Uno de los momentos más alegres que le ha dejado el fútbol fue cuando recién llegaba y pudo presenciar aquel gran triunfo de la Selección sobre Estados Unidos en Washington. Era la primera vez en su vida viendo a la H.

“Yo llegué el 27 de agosto del 2000 a Nueva York, ese partido contra Estados Unidos fue al siguiente año, una semana antes de lo que pasó con las Torres Gemelas. Era exagerado, parecía que Honduras era local, es uno de los partidos más lindos que ha tenido la Selección, fue inolvidable”.

Tanto es su cariño por las leyendas de la H, que Manuel Contreras, junto a su amigo Miguel Alvarenga, le organizaron un inolvidable partido de despedida a Tyson Núñez en Long Island.

Y mientras su mirada se pierde recordando con nostalgia a su amado pueblo en Yorito, “Ráyelo” solo espera ser recordado como una buena persona que le hizo bien a los demás…