Delaware Super Cup 2021: ¿Cuándo empieza?, fechas, sede, formato, sorteo, equipos, trofeos y premio

Uno de los eventos más esperados en el año a nivel amateur es la Delawere Super Cup, torneo que se realizará en el complejo deportivo de Georgetown DE proximo 7 y 8 de agosto.

La competición otorgará un ostentoso premio de 100 mil dólares en dos categorías; 80 mil a la categoría "A" y 20 en la categoría "B".

Esta competición contará con 40 equipos, 24 de ellos en la categoría A, donde hay un cupo para inscribirse, según lo manifestó el organizador del torneo, Mike Santos. Mientras que en la categoría "B" ya están inscritos los 16 equipos que participarán.

VER: DIEZ DATOS QUE DEBES SABER DE LA DELAWARE SUPER CUP

"Hemos completado todas las inscripciones para la categoría "B" y en la la categoría "A" solo hay un cupo para el equipo que quiera inscribirse en el torneo amateurs más grande en la historia de la Costa Este" indicó Santos.

Mike también indicó que: "más de 50 medios de comunicación estarán en la Delawaré Super Cup. Además, en el evento habrá deliciosa comida, juegos para niños, música y lo más importante, competirán los mejores equipos de fútbol amateur de Estados Unidos".

FORMATO DE LA DELAWARE SUPER CUP CATEGORÍA A



La Delaware Super Cup (Categoría A) tendrá 24 equipos distribuidos en 8 grupos de 3 equipos cada uno, cada equipo juega dos partidos el día sábado 7 de agosto, y los dos primeros lugares clasifican a los octavos de final de la competición, la cual se jugará el día domingo 8.



FORMATO DE LA DELAWARE SUPER CUP CATEGORÍA B



Los 16 equipos que disputen este torneo jugará a eliminación directa, y los ganadores pasaran a cuartos de final directamente, donde se cruzarán los mejores ocho equipos, hasta llegar a la final.



TROFÉOS

Este torneo aparte del premio económico, otorgará un trofeo como reconocimiento a los equipos que lleguen a semifinales las copas fueron presentadas vía redes sociles por el organizador de la competencia Mike Santos.

SORTEO DEL TORNEO

La competición tendrá un sorteo de grupos la cual se realizará el martes 27 de julio a las 7:00pm en el restaurante Sol Azteca en Georgetown DE.

Equipos inscritos en la categoría B

1-Guatemala (Pennsylvania)

2-Lone Star Sub 23 (Pennsylvania)

2-Toros Sub 23 (Virginia)

4-Cuscatln Sub 23 (Virginia)

5-Mágicos FC (New Jersy)

6-Renegade FC (New York)

7-FC Santos (Maryland)

8-Firpo FC (Maryland)

9-Catrachos Incaef (Maryland)

10-Aspirantes FC (Maryland)

11-MD United (Maryland)

12-Chelsea Silver Spring (Maryland)

13-Bombonera FC (Delaware)

14-Quiche FC (Delaware)

15-Newark FC (Delaware)

16-Veracruz FC (Delaware)

Equipos inscritos en la categoría A



1). Tacana FC

2). Toros United FC

3). Lazaroty FC (Miami)

4). Meriden Soccer Club

5). Motagua Baltimore (Baltimore)

6). United FC Virginia (Virginia)

7). Philadelphia Lone Star (Philadelphia)

8). Kelvin FC (New York)

9). Limoneros

10). Metro7 NYFC (New York)

11). Club Social y Deportivo Xelaju M.C.

12). Petrotela Pa

13). Catrachos Pa

14). Phoenix Arizona (Arizona)

15). Delaware City

16). Horizon Houston (Texas)

17). Aleros del Bronx (New York)

18). Motagua Honduras (NEW jERSEY)

19). Atlanta United fc (North Caroline)

20). Selección Durhan (North Caroline)

21). Richmond Va Achuapa (Virginia)

22). Lobos

23). Real España Eli (Houston)