César Zúniga, el niño que sueña con jugar en el Barcelona y ser el goleador de la Selección de Honduras

Talentoso, encarador, inteligente, habilidoso, driblador y goleador, así podemos definir a César Lionel Zúniga de apenas 9 años, quien es una de esas nuevas promesa hondureñas que nacen en los Estados Unidos y que sueña portar la camisa de la H y jugar en el equipo de sus sueños, el FC Barcelona. Con la gran posibilidad de entrar en unos años en la academia del Inter de Miami, equipo de David Beckham, César anhela además jugar en la MLS con dicho club en un futuro. Por ahora es una de las sensaciones en la menores del Milan de Miami. Con más de 50 goles marcados desde que entró a esta academia de fútbol en la ciudad donde reside, este chico, admirador también de Lionel Messi y que juega como delantero, se perfila para brillar. Su padre Marcio Zúniga, quien siempre está de lleno con el fútbol amateur de los Estados Unidos, es un ex futbolista profesional, que jugó en Liga Nacional con el Vida y posteriormente logró cumplir el sueño americano hace 20 años.

¿Cómo descubrió que su hijo tenía habilidad con el balón?

Yo jugué fútbol en Honduras, eso es de nacimiento, yo lo tengo en la academia del Milan y hasta los mismos coach me han dicho que lo que él sabe y ha hecho, es algo con lo que ha nacido. ¿ A los cuantos años comenzó a notar el talento de su hijo?

Cuando mi hijo nació yo siempre le pedí a Dios que jugará al fútbol ya que tengo tres hijos, dos niñas y César es el menor. Yo siempre he jugado fútbol y él siempre anda conmigo en las canchas. Mucha gente me dice tú hijo va ser bueno por la forma en cómo maneja el balón y me decían que lo metiera en una academia, pero les decía que está muy pequeño, al final un coach de nacionalidad chilena me convenció y me dijo que tiene mucho potencial y hasta el día de hoy sigue demostrando que es uno de los mejores en la academia.

¿Qué le han dicho sobre él talento de César?

Cuando lo tenía en la U8, en un juego marcó 11 goles y se enojó porque el entrenador lo sacó y yo le dije ¿hijo por qué te enojas? Y me respondió: ‘yo no tengo culpa que los otros niños sean malos’. A mí como papá me da orgullo y me ha impresionado. ¿Cuál es el mayor sueño del niño?

Él es Barcelona y quiere jugar ahí, y yo una vez le dije que cuando le pedí a Dios que tuviera un hijo futbolista, la verdad es que se pasó contigo porque el todo lo que habla es de fútbol, solo ve fútbol, ve los entrenamientos del Barca, de Messi y siempre le comento que jugará en la selección de los Estados Unidos y él me responde: -yo jugaré para Honduras-. ¿Cuál es su mayor virtud?

La conducción de balón, el dribling, con facilidad se quita cualquier defensa, es muy inteligente con la pelota, él sabe cuándo tiene que patear y dar un pase sus virtudes son de nacimiento”. ¿Cómo es la formación futbolística en EEUU?

Lo más importante que hay son las canchas y que la educación va de la mano con el fútbol. En ambas áreas él está al 100 y estoy orgulloso de eso, es muy aplicado. Los maestros me felicitan por el rendimiento de mi hijo.