Futbolista hondureño, formado en las Reservas del Olimpia, cumple su sueño y es fichado por club de los Estados Unidos

Los sueños se cumplen para los que luchan y no se rinden hasta conquistarlos. Danny Izaguirre, es un jugador de fútbol que se formó en la Reservas del Olimpia y pese a no escribir su historia en el campamento merengue, eso no le cortó su camino para buscar el éxito en este deporte. Oriundo de Cané, La Paz, desde donde tuvo que viajar para cumplir su anhelo, estuvo bajo el mando de Óscar Salgado y Dani Turcios, quienes dejaron su huella en su preparación. Los retos de Izaguirre comenzaron fuera de las filas de los blancos, luego que tuvo salir a préstamo a un equipo de la Liga de Ascenso, desde dónde comenzó su gran recorrido hasta llegar al extranjero. “A mí me mandaron al primer equipo de la Segunda División que fue el Valle FC de Nacaome, donde jugué una temporada, luego regresé a Olimpia y fui al Valencia, donde les ayude a salvar la categoría contra el San Ignacio de donde es Donis Escober”, comienza contando. Tras esta experiencia en la Liga de Ascenso, el deseo de querer escalar fueron mayores para este futbolista, quien luego encontró la oportunidad de salir al extranjero. UN DESAFÍO EN SU CARRERA EN EL FÚTBOL MEXICANO

Graduado de magisterio, pero con una pasión por el fútbol, Danny Izaguirre, emprendió a sus 18 años un nuevo reto en su carrera y fue el camino en la segunda división del fútbol mexicano. “Conocí ese amigo en el Valle FC, él era visor del Xolos y me dijo que si quería ir a una prueba a Cafetaleros de Tapachula en Chiapas, un club de la Liga de Ascenso y ahora se llama Cancún FC”. Las experiencias de este delantero hondureño fueron muy positivas en su formación profesional, donde se codeó con jugadores de mejor nivel y preparados por reconocidos entrenadores. “Yo tuve de técnico a Gabriel Caballero que jugó en Pachuca y después pasé al Veracruz, donde lo dirigía el profe Memo Vásquez, quien dirigió al Xolos, luego pase al Irapuato”. Tras un momento muy duro en el fútbol azteca, donde después de la desaparición del equipo Veracruz, este hondureño revela que le tocó aguantar hambre. “El Veracruz desapareció porque culparon al dueño de lavado de activos y quedé en el aire, me tocó aguantar hambre. Yo vivía en un lugar y después no tenía ni para pagar y estuve una semana comiendo pan con mayonesa. Yo lloraba por querer regresar y un amigo me ayudó para irme al Irapuato”. UN PASO POR EL FÚTBOL CHAPÍN