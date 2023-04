¿Qué fue del “Ñangui” Cardona? Revela el motivo por el que se retiró del fútbol: “Aquí en Estados Unidos es más duro”

Sus inicios futbolero fueron en el Lenca. Seguidamente, fichó por el Honduras Progreso. Luego, pasó por el Marathón en donde no tuvo notoriedad. Al final terminó retirándose del fútbol porque las lesiones en sus rodillas no cesaron.

DIEZ , quien está cubriendo la espectacular New Orleans Cup que reúne a exleyendas de nuestro fútbol, entrevistó al exjugador, quien contó pequeños detalles de su vida actual en suelo americano.

- Declaraciones del “Ñangui” Cardona -

Fiesta futbolera aquí en Estados Unidos

“Viendo lo que nos gusta a nosotros, el fútbol y compartiendo con las camaradas”.

¿Qué le genera estos partidos? ¿No es como los viejos partidos?

Recuerde que usted sabe que lo jugábamos allá. Lastimosamente no pudimos seguir jugando, pero venimos acá a disfrutar de lo que los compañeros hacen.

Puedes ver: ¿Quién es? Amado Guevara siendo entrevistado por su excompañero de Motagua en la New Orleans Cup

¿Qué hace el “Ñangui” Cardona ahora que vive en Estados Unidos?

Estamos trabajando en una compañía muy buena, gracias a Dios. Vamos poco a poco.

¿La vida es más dura en Honduras?

Aquí en Estados Unidos es más duro, pero también se gana mejor que en Honduras.

¿Y el fútbol?

Ya me retiré. La rodilla izquierda ya no me da para jugar.

¿Cómo vivió su carrera con el Honduras Progreso?

Con el Honduras Progreso todo bien. Ahorita estamos con los dedos cruzados. Ojalá no se vaya para abajo porque ahí nacimos nosotros, no quiero que el equipo descienda.