¡Éxito total! ULSA, Juve y Wolf Pack se coronaron campeones de la primera edición de la New México Cup

ULSA Permian, campeón de la categoría A, conquistó el primer lugar y se agenció 30 mil dólares. Mientras que la Juve, por su parte, ganó 5 mil dólares en la categoría B del electrizante certamen. En la categoría A, el campeón fue el ULSAN Permian Soccer. Ellos fueron los campeones de los 30 mil dólares. El campeón de la categoría B, fue la Juve de El Paso, Texas (5 mil dólares). En total compitieron 40 equipos. Asimismo, otro catracho que dejó en alto la bandera de Honduras fue Daniel Cruz, quien comandó el barco del Marsella FC, club que conquistó el segundo lugar en la categoría B. En el torneo hubo futbolistas reconocidos de la talla del "Taque" William (Camerún), Álvaro "El Dibu" Rezzano (argentino exportero de Real Estelí), César Cifuentes (exjugador de Colombia) y César "Chivita" Vallejo (México - El talachero más caro de Estados Unidos).