¡Éxito total! ULSA, Juve y Wolf Pack se coronaron campeones de la primera edición de la New México Cup

Los hondureños deben sentirse orgullosos porque un catracho puso en el mapa a la ciudad de Clovis, Nuevo México. Por primera vez en su historia, se disputó un campeonato futbolístico burocrático en esta zona de Estados Unidos. Se trata de Walter Valladares, originario de Juticalpa, Olancho, que organizó la famosa "Talacha" que dejó 35 mil dólares en premios en tres diferentes categorías. ULSA Permian Soccer, Juve y Wolf Pack se consagraron en este certamen que movió la economía de Clovis, Nuevo México. "Es un torneo que por primera vez se llevó a cabo en Clovis, Nuevo México. Esta fue la primera edición que se hace acá en ese estado. Aquí nunca se había llevado. Yo como hondureño hice una inversión grande para traer "La Talacha"', comentó Walter Valladares, quien recibió la felicitación de Mike Morris, alcalde de esa ciudad.

ULSA Permian, campeón de la categoría A, conquistó el primer lugar y se agenció 30 mil dólares. Mientras que la Juve, por su parte, ganó 5 mil dólares en la categoría B del electrizante certamen. En la categoría A, el campeón fue el ULSAN Permian Soccer. Ellos fueron los campeones de los 30 mil dólares. El campeón de la categoría B, fue la Juve de El Paso, Texas (5 mil dólares). En total compitieron 40 equipos. Asimismo, otro catracho que dejó en alto la bandera de Honduras fue Daniel Cruz, quien comandó el barco del Marsella FC, club que conquistó el segundo lugar en la categoría B. En el torneo hubo futbolistas reconocidos de la talla del "Taque" William (Camerún), Álvaro "El Dibu" Rezzano (argentino exportero de Real Estelí), César Cifuentes (exjugador de Colombia) y César "Chivita" Vallejo (México - El talachero más caro de Estados Unidos).