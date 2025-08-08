Copas y Ligas USA

¡Éxito total! ULSA, Juve y Wolf Pack se coronaron campeones de la primera edición de la New México Cup

La primera edición de la New México Cup repartió 35 mil dólares en premios en tres categorías.

2025-08-08

Los hondureños deben sentirse orgullosos porque un catracho puso en el mapa a la ciudad de Clovis, Nuevo México. Por primera vez en su historia, se disputó un campeonato futbolístico burocrático en esta zona de Estados Unidos.

Se trata de Walter Valladares, originario de Juticalpa, Olancho, que organizó la famosa "Talacha" que dejó 35 mil dólares en premios en tres diferentes categorías. ULSA Permian Soccer, Juve y Wolf Pack se consagraron en este certamen que movió la economía de Clovis, Nuevo México.

"Es un torneo que por primera vez se llevó a cabo en Clovis, Nuevo México. Esta fue la primera edición que se hace acá en ese estado. Aquí nunca se había llevado. Yo como hondureño hice una inversión grande para traer "La Talacha"', comentó Walter Valladares, quien recibió la felicitación de Mike Morris, alcalde de esa ciudad.

Mike Morris felicitó al hondureño Walter Valladares, organizador de la New México Cup.

 (Mario O. Figueroa)

ULSA Permian, campeón de la categoría A, conquistó el primer lugar y se agenció 30 mil dólares. Mientras que la Juve, por su parte, ganó 5 mil dólares en la categoría B del electrizante certamen.

En la categoría A, el campeón fue el ULSAN Permian Soccer. Ellos fueron los campeones de los 30 mil dólares. El campeón de la categoría B, fue la Juve de El Paso, Texas (5 mil dólares). En total compitieron 40 equipos.

Asimismo, otro catracho que dejó en alto la bandera de Honduras fue Daniel Cruz, quien comandó el barco del Marsella FC, club que conquistó el segundo lugar en la categoría B. En el torneo hubo futbolistas reconocidos de la talla del "Taque" William (Camerún), Álvaro "El Dibu" Rezzano (argentino exportero de Real Estelí), César Cifuentes (exjugador de Colombia) y César "Chivita" Vallejo (México - El talachero más caro de Estados Unidos).

De izquierda a derecha: Miguel Ángel Fuertes (exjugador de Selección de Colombia), Chivita Vallejo (Talachero más caro), Álvaro Dibu Rezzano y William Tanque Eyang (Camerún)

 (Mario O. Figueroa)

"Me siento contento para ser la primera edición. Fue una competencia muy linda. Me gustó que, para un pueblo muy pequeño como Clovis, Nuevo México, estalló con el fútbol talachero. Me motivó porque yo soy apasionado del fútbol. Miré que estábamos un poco estancados aquí en Clovis. Entonces, rompí el hielo, y al ver que otros lo hacían, el fútbol ha vuelto a revivir", reveló Valladares a DIARIO DIEZ.

Agregado a lo anterior, Walter adelantó que la segunda edición de la New México Cup se realizará en el mes de octubre de 2025. Pero antes de vivir esa fiesta, habrá otro campeonato electrizante de torneo de siete contra siete. Aquí se repartirán 27 mil dólares.

"Estoy muy agradecido por todas las personas, con mi familia, con Merlin Hernández y primeramente con Dios. Hemos puesto a Nuevo Mexico en el mapa. Están todos invitados para el torneo de octubre.

¿Cuál es el mejor torneo amateur?, se le consultó: "Es la New Orleans Cup. Para mí es un reflejo al igual que de Merlin Hernández, quien nos apoyó en la categoría B".

El evento fue éxito total bajo la organización del hondureño Walter Valladares.

 (Mario O. Figueroa)
