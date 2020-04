Gabriel Rubí renuncia de Copeco tras escándalo en compras de equipo para el coronavirus

Se va de Copeco. El Ministro Gabriel Rubí, titular del órgano que maneja los fondos para tratar la emergencia del coronavirus, manifiesta que se siente perseguido y difamado, luego de que el Tribunal Superior de Cuentas, encontrara anomalías en las compras de insumos que realizaron y presentó la renuncia.

Rubí manifestó que todos son transitorios en sus cargos y dejó claro que presentará la renuncia al Presidente Juan Orlando Hernández, ya que desde el caso de las famosas percoladoras sobrevaloradas y los hospitales móviles, siente que están tras él.

El Gobierno emitió un comunicado en el que explica la renuncia de Rubí, la que aceptó y dice que se seguirá con la investigación de forma transparencia en COPECO para descubrir lo que ha pasado con estas anomalías encontradas por el Tribunal Superior de Cuentas.

"Es iniciativa mía la renuncia. El Presidente me ha recomendado buscar de dónde vienen los ataques pero hay que tener cuidado de lo que se hace y cómo se hace. No me siento frustrado porque Dios me ha dado la posibilidad de servir a mí país, siempre he pensando en el beneficio de mi país con las manos limpias y me voy por situaciones que no vale la pena mencionar", dijo Rubí a la Tertulia de Canal 6.

"Yo estoy renunciando a partir de presentarla (por escrito), luego vienen otros temas administrativos que pueden durar hasta cuatro meses. Dejo de ser Ministro de Copeco hasta el momento que el Presidente acepte mi renuncia, pero me voy por respeto a él y al gobierno porque cuando uno se siente atacado no puede seguir y esa decisión ya la he tomado junto a mi familia", ratificó Rubí.

Rubí habló en otro medio sobre las acusaciones de difamación, según él: "Todos somos transitorios en los cargos; yo he sentido un ataque sistemático, dirigido hacia mi persona; como el caso de los hospitales, el gel, el caso de las famosas percoladoras, el caso de los respiradores. He sentido amenazas de otros sectores que están incómodos por otras situaciones", comentó Rubí a Hoy Mismo.

Luego aclaró que no está amarrado en el cargo. "Voy a hablar con el Presidente Juan Orlando Hernández (para renunciar) porque si hay algo que nunca haré, es hacerle daño a mi país. Yo vine de un poder del estado a otro poder para servir en algo. Si los ataques van a continuar y si yo le estoy haciendo daño a todas las cosas buenas que está haciendo el gobierno, pues créame que amarrado en el cargo no estoy".

Finalmente, dice que se siente con las manos limpias. "Estoy con la conciencia tranquila, todo es subsanable, todo es arreglable, y no estaré en posiciones en contra de la Ley. Yo pedí la auditoría del Tribunal Superior de Cuentas y hablaré con el Presidente en esta tarde y continuaremos con el ritmo normal de la vida, pero si me he sentido golpeado por los ataques sistemáticos de algunos medios de comunicación", dijo el Ministro de Copeco.